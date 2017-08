Ecologisch verwarmen en besparen tegelijk, mogelijk met een pelletkachel

Heb jij al gedacht aan de installatie van een pelletkachel ter aanvulling van je centrale verwarming?

Dit toestel, waarvan de vormgeving steeds beter wordt met de tijd, is erg populair vandaag. Voor een betaalbare kostprijs, laat een pelletkachel je immers toe om het gebruik van de centrale verwarming tijdens het tussenseizoen te beperken en om de thermostaat lager te zetten in hartje winter. Dit alles met een goedkope brandstof, een betere ecologische voetafdruk in vergelijking met gas of mazout en een aanzienlijk niveau van comfort.

Een erg aantrekkelijke aanwinst voor je woning dus! Maar koop niet zomaar de eerste de beste kachel die je tegenkomt. Om de besparing voor je woning zo groot mogelijk te maken, is het erg belangrijk dat je een model uitkiest dat past in je woning, een goed rendement heeft en de warmte veilig verspreidt.

Let op de veiligheid

Volgens de testen die Test Aankoop uitvoerde in 2015, beantwoorden slechts weinig pelletkachels aan de vereiste criteria wat betreft het rendement en de veiligheid. De studie was erg negatief met betrekking tot deze punten en ontmoedigde consumenten die een pelletkachel in hun woning wensten te plaatsen.

Toch is Test Aankoop overtuigd van het nut van een pelletkachel, omwille van de vele andere voordelen die het toestel bezit. Zo is dit toestel economisch, u kunt er heel wat geld mee besparen op uw elektriciteitsfactuur, alsook ecologisch. Om die reden deed het bedrijf recent een lobby actie met de ANEC ("Association de Normalisation Européenne pour les Consommateurs") met als doel een striktere wetgeving te verkrijgen, vooral met betrekking tot de veiligheid van de toestellen.

Sindsdien lijken de fabrikanten hun toestellen op dit punt sterk te verbeteren; dit tonen de positieve resultaten van onze tussentijdse test.

Voor jou getest

Meer bepaald deed Test Aankoop een nieuwe test in het voorjaar van 2017 en dit met 3 modellen: de Invicta Philia 9 kw, de Q-Lima Ronda 80 Glass White en de Stûv P-10. Ditmaal voldeden de resultaten aan de vooropgestelde eisen, goed nieuws dus. Dit zowel op het niveau van het rendement, als op het niveau van de kwaliteit (minder vervuilende uitstoot), het comfort en het gebruiksgemak.

Promotionele actie pelletkachels

Gerustgesteld door deze positieve evolutie, heeft Test Aankoop een promotionele actie pelletkachels in het leven geroepen. Van 30 augustus tot 15 oktober 2017 kan je een korting genieten van € 250 tot € 350 naargelang het model dat je wenst aan te kopen bij Brico, Brico Plan-it of bij een verdeler van Stûv.

Meer informatie over de actie pelletkachels vind je op de site van Test Aankoop.