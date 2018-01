Dubbel zoveel zonnepaneleninstallaties aangemeld in 2017 als in 2016

Vorig jaar deed één op de zes eigenaars van zonnepanelen geen aanmelding van zijn installatie. Die aanmelding is nochtans verplicht. Daarom startte minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) eerder dit jaar een sensibiliseringscampagne om mensen aan te sporen hun installatie aan te melden. Wie blijft weigeren om dat te doen, riskeert sinds 1 juni 2017 ook een boete. Die kan gaan van 150 tot 20.000 euro.

Uit cijfers van minister Tommelein blijkt nu dat het aantal aangemelde panelen in 2017 dubbel zo hoog ligt als in 2016. Zo werden in de periode na de persaandacht voor de communicatiecampagne (mei/juni 2017) vijftig procent meer aanmeldingen genoteerd. Daarnaast speelt ook de algemene heropleving van de markt voor PV-installaties een rol.