Dubbel plezier: Open monumentendag en Dag van Architectuur vallen dit jaar samen

Kom meer te weten over de geschiedenis van je stad, breng een bezoek aan gebouwen waar je anders nooit kan komen en ontmoet de bewoners, ontdek hoe een restauratie precies verloopt of haal herinneringen op over lang vervlogen tijden. Open Monumentendag is hét moment om erfgoed te ontdekken en ervan te genieten.

Het aanbod aan monumenten in het programma van de 29ste Open Monumentendag is opnieuw heel divers. Honderden privéwoningen, kastelen, kerken, industrieel erfgoed, molens, natuurgebieden, scholen, ... zetten de deuren wagenwijd open voor jong en oud. Bezoekers kunnen ook kiezen uit een waaier aan activiteiten zoals wandelingen, tentoonstellingen, rondleidingen, fietstochten, ... en dit verspreid over heel Vlaanderen. Ook de jongste bezoekers kunnen hun hartje ophalen tijdens een van de vele activiteiten op hun maat.

Erfgoed en hedendaagse architectuur

Op zondag 10 september is het dubbel feest! Vlaanderen viert dan immers ook de Dag van de Architectuur. Omdat hedendaagse architectuur en monumentaal erfgoed dikwijls hand in hand gaan, hebben Herita en het Vlaams Architectuurinstituut een selectie gemaakt van een 20-tal plekken in Vlaanderen die getuigen van de geslaagde combinatie tussen oude en nieuwe architectuur. Ontdek deze selectie op hier.