Digitalisatie in Belgische bouwsector moet administratief werk drastisch versimpelen

Om dat te realiseren, zullen enkele bestaande functies worden uitgebreid. APROPLAN is een Belgisch groeibedrijf dat de workflows bij bouw- en onderhoudsprocessen digitaliseert. De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken is een ledenorganisatie die de belangen behartigt van zestig grote aannemers in België. De ledenbedrijven vertegenwoordigen samen 15% van de Belgische bouwsector.

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken en de Belgische bouwtechnologiespecialist APROPLAN hebben vandaag hun partnerschap bekendgemaakt. Dankzij de samenwerking kunnen bouwprofessionals hun processen op het terrein digitaliseren met de gebruiksvriendelijke interface van APROPLAN. Het partnerschap - een initiatief van ADEB-VBA - helpt de leden om hun rapporten en processen te beheren via een gestandaardiseerd digitaal platform. Dat levert een aanzienlijke productiviteitswinst op en bereidt vooraanstaande Belgische bouwbedrijven optimaal voor op de invoering van moderne technologieën, zoals BIM en ERP.

Transparantie en proffesionaliseren

Sinds enkele jaren is innovatie een kernwoord in de Belgische bouwsector. Ondanks recente verbeteringen op het gebied van standaardisering en productiviteit zag ADEB-VBA een mogelijkheid om de werkprocessen voor zijn leden digitaal te stroomlijnen. De organisatie besliste dan ook in zee te gaan met APROPLAN. De mobiele oplossing van het bedrijf zal de werkprocessen van de ADEB-VBA-leden integreren in een digitale interface.

ADEB-VBA heeft ambities om de Belgische bouwsector tegen 2021 te professionaliseren. Concreet streeft de organisatie naar een betere naleving van internationale normen en de inachtneming van wettelijke beperkingen. Verder wil ADEB-VBA zijn processen stroomlijnen om projecten sneller en beter uit te voeren. APROPLAN stelt zich als doel de transparantie en het vertrouwen in de bouwsector te verhogen via digitale oplossingen. De app van het bedrijf vermindert de administratieve rompslomp voor aannemers en beperkt kostenoverschrijdingen.

Administratieve last

Met het partnerschap hoopt ADEB-VBA een pijnpunt voor zijn leden weg te nemen. Na hun uren op de werf zit de werkdag er voor aannemers en werfleiders namelijk niet op: alle belangrijke gegevens moeten immers nog worden geregistreerd. Dankzij de krachtige oplossing van APROPLAN kunnen ADEB-VBA-leden administratieve taken in real time afhandelen. Dat bespaart heel wat werk én verhoogt de productiviteit. De nauwe samenwerking met ADEB-VBA biedt APROPLAN dan weer een uitstekende opportuniteit om de in-app-processen te optimaliseren.

Digitale processen zijn essentieel om de administratieve werklast voor bouwprofessionals te verminderen. Ze zorgen er bovendien voor dat bedrijven een betere kwaliteit leveren, wettelijke beperkingen en internationale normen in acht nemen, en gezondheids- en veiligheidsrisico's beperken.

"ADEB-VBA is toonaangevend voor de professionalisering van de Belgische bouwsector", zegt Thomas Goubau, CEO van APROPLAN. APROPLAN is bijzonder opgetogen over dit partnerschap, en kijkt ernaar uit samen een digitaal platform te creëren, waardoor de ADEB-VBA-leden heel wat tijd en energie besparen bij de uitvoering en het beheer van bouwprojecten."

Het partnerschap is in lijn met de consensus dat het gebruik van technologie en de invoering van gestandaardiseerde processen in de bouwsector tot hogere winstmarges leidt. "Via deze samenwerking willen ADEB-VBA en APROPLAN van België het eerste land maken met een gestandaardiseerd digitaal proces inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu", aldus Marc Peeters, CEO van BAM Belgium en executive sponsor van het partnerschap.

Dankzij de ondersteuning van ADEB-VBA kan APROPLAN de functies van zijn oplossing uitbreiden, en zo gestandaardiseerde rapporten en processen bieden voor de hele Belgische bouwsector. De geplande features zullen het huidige dienstenaanbod van APROPLAN optimaliseren voor alle belanghebbenden (architecten, onderaannemers, ingenieurs en klanten).