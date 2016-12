Deze infosessies zijn gratis te bezoeken op Bis

Let op: deze infosessies zijn dan wel gratis, je moet je wel telkens op voorhand inschrijven. Vind de link onderaan.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

Hoe je je woning toekomstbestendig kan maken, leer je elke zaterdag (8/10 en 15/10) om 15u30 bij Durabrik. In een presentatie van 30 minuten krijg je onder meer toelichting over de Belgische regelgeving, het E-peil, de mogelijkheden om uw woning energie-efficiënt te maken,...

Mijn eerste woonkrediet

Livios organiseert op 8 oktober om 10u30 een gratis workshop voor wie een lening wil aangaan. Kopen of bouwen doe je met een woonkrediet. Maar wat houdt dat juist in? We bespreken onder andere de verschillende formules van een woonkrediet, de kosten, hoeveel je kan lenen, ...

Betaalbaar wonen, een utopie?

Om 11u30 op zaterdag 8 oktober start Livios aan haar tweede infosessie. De sleutel tot succes van jouw (ver)bouwproject? Een goed zicht op het financiële plaatje met onder meer een toelichting van de woonbonus, premies, evolutie van de vastgoedprijzen, ...

Persoonlijk advies van een architect

Om iedereen met bouwplannen onmiddellijk stevig uit de startblokken te laten schieten, staat de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten elke dag klaar met info en advies. Op de advieszone in hal 2 (stand 2100 D) kan u genieten van gratis advies van een architect. In zo'n 20 minuten worden al uw vragen persoonlijk beantwoord.

Infosessie werken met een architect

Wenst u van A tot Z uitleg te krijgen over de rol en meerwaarde van een architect? Dan kan u terecht op de dagelijkse infosessies in de advieszone van hal 2 om 14u00 (duurt ongeveer een halfuur).

Dakbedekking

Uw dak is een van de belangrijkste elementen van uw woning. Hometec zorgt ervoor dat u op de hoogte wordt gebracht van de dakbedekking van de toekomst zodat ook dit van een leien dakje loopt. Elk weekend (8/10-9/10 & 15/10-16/10) vindt deze infosessie omstreeks 14u45 plaats in advieszone in hal 2, waar u in een 20-tal minuten antwoord krijgt op al uw vragen.