De gezichten achter de duurzame vluchtelingentent: 'Wij kregen al de commentaar dat we té innovatief zijn'

Studeren in oververhitte tenten

Wereldwijd zijn er 65 miljoen vluchtelingen, die nood hebben aan duurzame en stevige verblijfsconstructies. 'Kinderen volgen soms les in oververhitte tenten bij 50 graden. Met de Maggie Shelter kunnen vluchtelingengemeenschappen op een duurzame manier klaslokalen, medische centra, slaapzalen en opslagplaatsen bouwen', vertelt Benjamin Denef, ingenieur-architect en oprichter DMOA Architecten.

Het bureau zet zich via onderzoek, ontwerp en crowdfunding in voor vluchtelingen. In 2016 bouwden ze de eerste shelter voor het Opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Steenokkerzeel.

Gevuld met lokaal materiaal

Maggie ziet eruit als een tent, maar heeft de kwaliteiten van een gebouw. 'Het is een budgetvriendelijke, duurzame en lichte shelter', zegt Denef. De constructie is aanpasbaar aan de seizoenen en snel op te zetten. Vijf mensen en een dag: dat heb je nodig om de tent op te bouwen.

'Wij kregen al de commentaar dat we té innovatief zijn, en dat de humanitaire sector daar nog niet klaar voor is'

'De dubbel gelaagde zeilstructuur maakt van de tent een energiezuinig gebouw', vertelt Denef. 'Die zeilstructuur kan je opvullen met wat er ter plekke te vinden is: zand, stro of zelfs plastic afval. We zijn een grote fan van on-site oplossingen: mensen lokaal ondersteunen en helpen.'

De tent kan gebruikt worden voor vele doeleinden. 'Ook als opslagplaats voor voedsel en medicatie. Zeventig tot tachtig procent van het voedsel in Afrika bederft nog voor het de bevolking bereikt.' Als er geïsoleerde shelters dichtbij de plantages staan, is het probleem volgens Denef grotendeels opgelost. Het voedsel blijft zo langer bewaard.

Langetermijndenken

De prijs hangt af van de grootte van de tent. De Maggie Shelter zonder vloer kost zo'n 150 euro per vierkante meter. Dat is meer dan een gewone tent, maar ze gaat veel langer mee. 'Het vraagt enorm veel tijd om organisaties in de humanitaire sector te laten inzien dat langetermijndenken eigenlijk veel verstandiger is', vertelt Denef.

'We hebben Maggie Program vzw opgericht om vrijer te kunnen bewegen. Ngo's zien bedrijven enkel als op winst gebaseerde modellen, terwijl veel ondernemingen zich sociaal willen engageren. De privésector zou kennis kunnen delen met de humanitaire sector en zo veel sneller kunnen evolueren. Wij kregen al de commentaar dat we té innovatief zijn, en dat de humanitaire sector daar nog niet klaar voor is.'

All the way

'Dit jaar willen we graag nog naar een ontwikkelingsland gaan om een school te bouwen. Jammer genoeg is het heel moeilijk om de formaliteiten rond te krijgen. Het voordeel is dat we koppig zijn en dus all the way willen gaan', voegt Denef nog toe.

Wil je meer te weten komen over Maggie? Surf dan naar www.maggie-program.org.