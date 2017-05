Confederatie Bouw stelt zich vragen bij cijfers over dalend aantal buitenlandse werkkrachten

De Confederatie Bouw stelt zich vragen bij de cijfers die woensdagochtend in enkele kranten werden gepubliceerd en waaruit zou blijken dat het aantal buitenlanders in de bouwsector 'spectaculair' is gedaald. "Deze situatie is niet wat onze bouwbedrijven dagelijks ervaren. Integendeel: ze stellen geen afname, maar eerder een toename van het aantal gedetacheerden vast", luidt het.