Confederatie Bouw Limburg stelt Bouwcampus voor als 'thuis van de bouwsector'

Het gebouw werd gerealiseerd door hoofdaannemer Mathieu Gijbels uit Opglabbeek, in samenwerking met HVC architecten, aannemersbedrijf Van de Kreeke, AEW en energieconsulent Geert De Bruyn. De realisatie van het gebouw gebeurde volledig volgens de BIM-bouwmethode - oftewel Building Information Modelling - waarbij een 3D-computermodel wordt gebruikt en het bouwproces zo efficiënter verloopt.

De eerstesteenlegging vond plaats in januari 2017, terwijl het gebouw in december 2017 werd opgeleverd. De Bouwcampus wil een toonbeeld van innovatie in de bouwsector vormen. Zo werd er tijdens het bouwproject gebruikgemaakt van 3D-printing, drones, virtual reality en augmented reality.

Na de oplevering liet Mathieu Gijbels van Confederatie Bouw Limburg een permanente digitale rondleiding ontwikkelen. Bezoekers kunnen via een gratis app - ontwikkeld door RiskMatrix uit Hasselt - informatie krijgen over het gebouw, de bouwcomponenten en de duurzame technieken aan de hand van zogenaamde 'Beacons' doorheen het gebouw. Door het project heeft de bouwsector een accommodatie waar verschillende partners zich permanent kunnen bijscholen.

Naast de leden-bouwbedrijven mikt de campus immers ook op andere stakeholders in de bouwsector, zoals architecten, studiebureaus en kennisinstellingen. Bovendien maken onderwijsinstellingen vandaag al gebruik van de mogelijkheden van de Bouwcampus.