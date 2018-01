Brusselse regering lanceert richtprijzen voor huurwoningen

Die richtprijzen zijn gebaseerd op een studie van 8.400 huurwoningen en zouden een volledig overzicht van de Brusselse woningmarkt moeten bieden. De regering deelde het gewest vervolgens op in zeven verschillende zones, die overeenkomen met zeven verschillende prijscategorieën, gaande van 625 tot 800 euro. De richtprijzen zijn weliswaar afgerond, waardoor ze in sommige wijken iets hoger of net iets lager kunnen liggen.

De prijzen zijn nog maar net gekend of er klinkt al kritiek uit verschillende hoeken. Huurdersbonden hadden graag bindende prijzen gezien. De richtprijzen die de regering nu uitvaardigt, zijn immers louter indicatief en benadelen zo vooral de huurders met een laag inkomen. Ze vrezen immers dat verhuurders van "slechtere" appartementen de index zullen aangrijpen om de huurprijs van hun pand te verhogen. Eenzelfde kritiek is ook te horen vanuit de oppositie, al zijn zij ook niet te vinden voor bindende prijzen. Een oplossing ligt volgens beide in de oprichting van een paritaire huurcommissie, die tussenbeide zou kunnen komen bij onenigheden tussen huurders en verhuurders over de huurovereenkomst.