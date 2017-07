Bouwverlof 2017: de vakantieperiodes per regio

De zomervakantie is voor velen onder ons de gelegenheid om de handen uit de mouwen te steken. Maar de bouwsector zelf - van aannemers tot schilders, installateurs en zelfs speciaalzaken - genieten tijdens die periode van een welverdiende vakantie. Zelfstandigen vallen niet onder de regeling, maar zij volgen meestal wel de afgesproken vakantieperiodes omdat de meeste groothandels en handelaren in bouwmaterialen dan ook gesloten zijn. Hier vind je alvast het overzicht van de aanbevolen vakantieperiodes in de verschillende regio's.

Vlaanderen

Brussel-Halle-Vilvoorde 3 juli t.e.m. 28 juli Leuven 10 juli t.e.m. 28 juli Antwerpen en Mechelen 10 juli t.e.m. 28 juli Turnhout 10 juli t.e.m. 28 juli Oost-Vlaanderen (uitgezonderd Hamme en Lokeren) 10 t.e.m. 31 juli Hamme en Lokeren 24 juli t.e.m. 14 augustus West-Vlaanderen 17 juli t.e.m. 4 augustus Limburg 10 juli t.e.m. 31 juli

Wallonië

Waals-Brabant 3 juli t.e.m. 28 juli Henegouwen 10 t.e.m. 31 juli, aangevuld met de week van 3 t.e.m. 7 juli of van 1 t.e.m. 7 augustus Luik-Hoei-Waremme 3 juli t.e.m. 31 juli of 10 juli t.e.m. 4 augustus Verviers 3 juli t.e.m. 28 juli of 10 juli t.e.m. 28 juli Namen 17 juli t.e.m. 4 augustus Luxemburg 17 juli t.e.m. 4 augustus

Sarah De Meuter