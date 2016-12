Bouwvergunning voor gevangenis Haren

De gevangenis is een van de sluitstukken van het gevangenisbeleid van minister van Justitie Koen Geens. De gevangenis moet plaats bieden aan 1.190 gedetineerden, verspreid over acht kleinere gebouwen en moet de verouderde ­gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael vervangen.

De bouw had eigenlijk al in het voorjaar van 2015 moeten beginnen. Het is ook nog wachten op een milieuvergunning. De eigenlijke bouw is in handen van een Spaans-Belgisch consortium. Dat rekent op een bouwtijd van 32 maanden en een kostprijs van 331 miljoen euro.