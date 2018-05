Bouwunie en Nelectra: 'Bouw- en elektriciteitswerken in deeleconomie is georganiseerde broodroof'

'Met de regeling van het onbelast bijklussen heeft de regering een mogelijkheid gecreëerd om mensen die aan totaal geen verplichtingen moeten voldoen (zoals garantie geven, de juiste kennis en beroepsbekwaamheid hebben, de nodige verzekeringen afsluiten ...) in contact te brengen met potentiële klanten', hekelen Bouwunie en Nelectra. Via een deelplatform kunnen bijklussers hun diensten aanbieden en tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar volledig belasting- en regelvrij inkomsten genereren.

'Zuiver zwartwerk'

Ze zijn volgens de sector 'regelrechte concurrenten voor zelfstandigen en kleine bedrijven die wel een pak verplichtingen hebben'. Zo zou een klus van 6.000 euro via de deeleconomie het equivalent zijn van een opdracht van 15.000 euro voor een zelfstandige.

Het is volgens de beroepsorganisaties utopisch te denken dat mensen zich zullen beperken tot 500 euro per maand. 'Hubo zegt zelf dat het renoveren van badkamers en het installeren van keukens de meest gevraagde diensten zijn. Eens de klusser, die alle regels aan zijn laars mag lappen, in contact is met de klant, kan hij of zij nog extra werkzaamheden verrichten, buiten het platform om. Zuiver zwartwerk met andere woorden. Een zwarte economie die vergemakkelijkt wordt door een wettelijke mogelijkheid: de elektronische deeleconomie.'