Bouwsector opent jaar met recordaantal faillissementen

Normaal gezien voert de horecasector de rangschikking van faillissementen aan. Daar werden in de eerste twee maanden van 2018 343 bedrijven failliet verklaard, een daling tegenover 2017, zegt Graydon. De transportsector, met 83 faillissementen, kent dan weer het op één na hoogste cijfer ooit.

Brussel koploper

Geografisch blijft het Brussels gewest de faillissementscijfers domineren. Daar werden in januari en februari 524 uitspraken gedaan, een stijging met 60 procent tegenover vorig jaar. Brussel vertegenwoordigt nu 27 procent van alle Belgische faillissementen, berekende Graydon. Over heel 2017 was dat nog 18 procent.

Ook in Halle-Vilvoorde waren er opmerkelijk meer faillissementsuitspraken (+54,2 procent) tot 79 in totaal. "Voor beide regio's gaat het voor deze periode om het hoogste aantal falingen ooit", zegt Graydon.

In Vlaanderen zet de daling zich dan weer systematisch voort. Over de maanden januari en februari noteerde Graydon 870 uitspraken, 7,9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar er zijn wel grote verschillen per regio: met een stijging in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant en een forse daling in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen.