Bouwsector groeit sterker dan Belgische economie

De afgelopen twintig jaar kwamen er jaarlijks zowat 45.000 nieuwe woningen bij. Tussen eind 2013 en eind 2015 boomden de aanvragen voor bouwvergunningen, onder andere door de strengere energienormen in Vlaanderen. Ook in 2016 werden er nog 51.000 bouwvergunningen toegekend, maar dit jaar zou men opnieuw terugvallen op het gemiddelde van de jongste decennia, met zo'n 47.000 bouwvergunningen, luidt het.

De Confederatie Bouw ziet wel sterke regionale verschillen. In Wallonië zijn minder dan de helft van de vergunningen (48 procent) voor appartementen, terwijl dat in Vlaanderen al 64 procent bedraagt en in Brussel zelfs 91 procent. Volgens de sectorfederatie ligt de verklaring bij de erg dure bouwgrond. De Confederatie Bouw maakt zich wel zorgen over het strengere hypotheekbeleid. De rente van woonkredieten gaat in stijgende lijn en dus roept de sectorfederatie de gewesten op 'om een fiscaal beleid en een beleid van ruimtelijke ordening te voeren dat de uitbreiding van het woningbestand aanmoedigt, in plaats van afremt'.

De fiscale hervormingen die de gewesten de voorbije jaren hebben doorgevoerd, zijn volgens de Mûelenaere geen goed voorbeeld.