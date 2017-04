Bouwbedrijven moeten meer 'out of the box' denken

Volgens Stephan Moens van de Algemene Directie Statistiek is de bewoonbare oppervlakte van de huizen de voorbije vijftien jaar met 20 procent gedaald. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: enerzijds worden de muren steeds dikker door de (verplichte) isolatie en anderzijds beperken we het woonvolume opzettelijk om het plaatje financieel haalbaar te houden. Tegen dit tempo bereiken we binnen de kortste keren de grens van "bijna nul bewoonbare vierkante meter". Overdreven? Een beetje wel ja, maar ook niet helemaal. Voor veel grote bouwbedrijven is out of the box denken nog lang niet aan de orde: zij zweren bij hun tradities en gewoonten zonder hun businessmodel ooit in vraag te stellen.

We kunnen de leefruimte echter niet oneindig blijven inperken onder het voorwendsel dat ze almaar duurder wordt. Op een bepaald moment zullen we ons toch moeten afvragen hoe we een comfortabele woonruimte kunnen aanbieden tegen een redelijke prijs. Er zijn heel wat mogelijkheden, maar we laten ze grotendeels onbenut. Uiteraard zijn er bedrijven die oog hebben voor de uitdagingen van morgen: zij proberen innovatieve bouwmethodes uit of wagen zich aan nieuwe producten en toepassingen. Het grote probleem is dat de markt niet volgt, waardoor die oplossingen vaak financieel onaantrekkelijk blijven.

Precies om die trends te kunnen opsporen en erover te communiceren blijft Ik ga Bouwen & Renoveren voortdurend alert. Al bijna 45 jaar volgt het magazine de bouwsector met een kritische blik om de lezer beter te kunnen informeren en inspireren. Zo buigt de redactie zich in het 400ste nummer over huizen met een industriële look en de troeven van staalbouw. Voor de gelegenheid is gezorgd voor meer dan 70 extra pagina's vol originele, interessante, ludieke en innovatieve ideeën. Stof tot nadenken over de manier waarop we wonen. De lay-out werd speciaal voor de gelegenheid volledig vernieuwd: hij oogt voortaan luchtiger en overzichtelijker. Dit bijzonder verjaardagsnummer is vanaf donderdag 27 april te koop.