Bouw sterrenwacht Astropolis in Oostende gestart

De amateursterrenkundigen wisten Oostende te charmeren voor de inplanting van een eigen sterrenwacht. Die komt aan de Duinkerkseweg, in het park Nieuwe Koers, nabij de luchthaven. Er is bewust gekozen voor die plaats om dat daar de minste luchtvervuiling is. Het gebouw bestaat uit een eenvoudig balkvormig volume met een koepel op. "Astropolis wordt een waar architecturaal pareltje: overdag absorberen de bouwmaterialen het omgevingslicht om dit dan 's nacht te weerkaatsen. De gevel aan de Duinkerksesteenweg zal tijdens de nachtelijke activiteiten oplichten. Het gebouw zal in het donker stralen als een aantrekkingsbaken", vertelt schepen voor Gebouwen Martine Lesaffre (Open Vld). Het gebouw bevat een grote tentoonstellingsruimte, een auditorium, een bibliotheek, een workshopruimte en een cafetaria. Astropolis moet een "Space Science Center" worden dat sterrenkunde en ruimtevaart brengt in één boeiend geheel. In het belevingscentrum zullen bezoekers, scholen, geïnteressseerden terecht kunnen voor allerhande voordrachten, workshops, documentaires en planetariumvoorstellingen maar uiteraard ook waarnemingssessies en interactieve tentoonstellingen.