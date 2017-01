Bouw gestart van op één na langste fietsbruggen in Vlaanderen

De werken zijn met een jaar vertraging gestart omdat de bouwvergunningsprocedure opnieuw doorlopen moest worden, na een negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar dinsdag zakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) naar Gent af voor een eerste spadesteek, samen met Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers (coördinator Parkbosproject), de Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) en zijn collega-schepenen uit Sint-Martens-Latem en De Pinte en Oost-Vlaams gedeputeerde Peter Hertog (sp.a).

De aanloophelling van een eerste brug begint in de De Pintelaan en zal de R4 en Ringvaart over een lengte van 136 meter overspannen, vooraleer in de Leebeekstraat te landen. In die straat start de aanloophelling naar een tweede brug, over de E40, om via een spiraalhelling in de Rijvisschestraat te landen.

Missing link

De werken rond de fietsbruggen luiden de laatste fase van de realisatie van de "Oude Spoorweg", een missing link in de fietssnelweg tussen Gent-Deinze-Kortrijk en Gent-Oudenaarde-Kortrijk. "Langs deze veilige fietssnelwegen kunnen fietsers op een snelle en milieuvriendelijke manier naar hun werk of school", zegt de Gentse Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "In het weekend speelt deze fietsas een belangrijke recreatieve rol om bezoekers van, naar en door het Parkbos te brengen."

De bruggen zullen tegen midden 2018 afgewerkt zijn, de groenpool Parkbos zelf tegen 2020. De werken kosten vijf miljoen euro, Vlaanderen neemt 80 pct voor zijn rekening. "We moeten van weekendfietsen naar weekfietsen", motiveerde Vlaams minister Weyts. "Daarvoor werken we de missing links weg."