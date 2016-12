Bourgois: 'Visie Vlaamse Bouwmeester niet in tegenstrijd met beleid Vlaamse regering'

Dat de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck zich in de media uitlaat als een groot voorstander van ruimtelijke verdichting en een tegenstander van verdere lintbebouwing en ongebreidelde verkaveling is niet in tegenstrijd met het beleid van de Vlaamse regering. Dat stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Bart Dochy (CD&V).