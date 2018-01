BIS 2017: bekende formule, nieuw concept

De formule is al 29 edities lang dezelfde: (kandidaat-)bouwers en verbouwers informeren en adviseren op maat van hun project. Wel pakt de organisatie uit met een vernieuwd concept om je bezoek nog makkelijker en gerichter te laten verlopen. De zeven beurshallen zijn omgevormd tot duidelijke themazones, waarbij de 450 exposanten handig gegroepeerd zijn per domein.

Themazones

Centraal in hal 1 vind je naast het infopunt een heel team van experts die je adviseren rond thema's als regelgeving, energienormen, premies, technieken en materialen... Je kan er ook persoonlijk advies krijgen van een architect bij jouw project. Je vindt er een delegatie van de Orde van Architecten, Reni en het Vlaams Energieagentschap. Het advies is volledig gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven via de website. Een gesprek duurt 20 minuten.

Rond de centrale advieshal zijn de overige thema's overzichtelijk geschikt. In de centrale hal vind je verder nog alles wat te maken heeft met ruwbouw, schrijnwerk en bouw & renovatie. Een deel van deze laatste themazone is bovendien voorbehouden voor wie een huis of appartement wil (ver)kopen. Errond vind je twee hallen met alles wat te maken heeft met sanitair, energie, verwarming, ventilatie, koeling en elektrotechniek. Twee hallen vol inspiratie voor keuken en afwerking, een hal toegespitst op vloeren en haarden en tot slot nog een gericht op de inrichting van de buitenruimte. Verloren lopen zal je niet!

Ga ook buiten eens een kijkje nemen. Als antwoord op de tanende beschikbare ruimte en de stijgende prijs van de bouwgronden, stelt bis volledig afgewerkte, kleine woonunits voor die in comfort niet moeten onderdoen voor een "traditionele" woning.

Architectuurwedstrijd

Min of meer hetzelfde thema vinden we terug als onderwerp voor de architectuurwedstrijd die al voor de negende keer werd uitgeschreven. "Inbreiding" als happy living sluit aan bij de noodzaak om de traditionele verkavelingswoede in Vlaanderen om te ruilen voor een kwalitatieve inbreiding van reeds bebouwde stads- en dorpskernen. Het is zaak om slimmer en creatiever om te gaan met de reeds benutte ruimte, zonder aan comfort in te boeten.

Optimalisering van de infrastructuur, het aantrekkelijk maken van wonen in de stad en de integratie van diverse bevolkingsgroepen waren de drie grote voorwaarden voor de ingestuurde projecten. 88 inzendingen kwamen binnen waaruit de jury vier laureaten selecteerde, twee in de categorie eengezinswoningen en twee in de categorie meergezinswoningen. De winnende projecten worden tijdens de beurs voorgesteld tijdens een tentoonstelling.