Bijna 5 miljoen voor gloednieuwe galerij op de Kunstberg

De Koninklijke Bibliotheek van België bezit een unieke collectie met een 300-tal handschriften uit de Bourgondische periode (eind 14e tot eind 15e eeuw). "Het gaat om echte pareltjes van de Vlaamse miniatuurkunst", luidt het. "De meesterwerken zijn een unieke link met een rijk verleden dat tot de verbeelding van een breed publiek spreekt." De collectie is op dit ogenblik echter weinig bekend en niet kwalitatief ontsloten voor een breed museumpubliek, zegt de KBR. Daarom komt er nu een nieuwe "multimediale galerij" van 2.000 vierkante meter op de Kunstberg. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van virtual reality. De KBR mikt op 100.000 betalende bezoekers per jaar voor de collectie. De Librije komt er met de financiële steun van verschillende partners. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 2,3 miljoen euro, de Regie der Gebouwen investeert 2 miljoen euro en de Koninklijke Bibliotheek maakt zelf 450.000 euro vrij. "Het Fonds Baillet Latour staat dan weer in voor een zorgvuldige restauratie van de kostbare handschriften, zodat ze in al hun pracht en praal kunnen worden tentoongesteld", klinkt het. (Belga)