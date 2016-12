Bekijk de stedenbouwkundige geschiedenis van Brussel met deze app

HemelsBrussel toont aan de hand van luchtfoto's die genomen zijn tussen 1930 en 2015 hoe de hoofdstad doorheen de 20ste eeuw grondige stedenbouwkundige veranderingen doormaakte. Om toelichting te geven bij die veranderingen worden de luchtfoto's aangevuld met oude foto's die van op de grond werden genomen. Aan de vierde versie werd een verzameling van 1.400 nieuwe foto's van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in het stadscentrum toegevoegd. In totaal zorgen nu 7.000 grondfoto's voor ondersteuning.

Tegelijkertijd is de nieuwe versie van HemelsBrussel nu ook toegankelijk voor tabletgebruikers. Daardoor is de applicatie een handige tool voor toeristische gidsen, maar is ze ook interessant voor onderzoekers of gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren tijdens hun dagelijks werk op het terrein.

De verschillende fotoverzamelingen illustreren verschillende periodes van de Brusselse stedenbouwkundige ontwikkeling. Van de opbouw van de Brusselse agglomeratie begin 19de eeuw tot de grote verbouwingen in de jaren vijftig als gevolg van de veranderende vervoermiddelen of de renovatie van het stadscentrum die sinds de jaren zeventig aan de gang is. (Belga)