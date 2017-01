Batibouw zal voor het eerst alle Heizelpaleizen volledig innemen

Batibouw was al over alle Heizelpaleizen verspreid, maar dit jaar wordt voor het eerst de Astridhal volledig door de beurs ingenomen. De hal zal de "Immovillage" herbergen, gericht op potentiële investeerders in vastgoed.

Met een nieuwe directeur werd vorig jaar een vernieuwingsoperatie ingezet, met meer nadruk op "beleving". "De grote meerwaarde van Batibouw is de aanwezigheid van specialisten uit alle sectoren onder één dak", is de redenering. "De bezoekers kunnen de nieuwste producten en diensten niet alleen zien, maar ook voelen, ruiken, horen en proeven."

De nieuwigheden van vorig jaar, met bijvoorbeeld de ingerichte tuinen buiten paleis 1 ("tuinkamers"), komen ook dit jaar terug. Daarnaast is er plaats voor een "light avenue", een wandelpad doorheen de patio waar je verlichtingsinspiratie kan opdoen. In paleis 9 staan gereedschappen in de kijker. Vaklui kunnen ze er in een beveiligde ruimte ontdekken en testen, en er worden shows en wedstrijden georganiseerd.

Nog een nieuwigheid zijn de "checklists": een door vakmensen opgestelde leidraad om veilig en voorbereid van start te gaan met een bouw- of renovatieproject.

Vorig jaar bezochten 302.677 mensen Batibouw. De beurs vindt plaats van 16 tot en met 26 februari 2017. De eerste twee dagen zijn voorbehouden voor professionals. Het grote publiek betaalt 12,5 euro voor een ticket aan de kassa en 10 euro online. Wie op weekdagen na 15.00 uur aankomt (of na 18 uur op nocturnedag 23 februari), betaalt 7 euro.