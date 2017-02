Batibouw-organisator Bart Van Den Kieboom: "De kop is eraf"

"De kop is eraf, Batibouw is toe aan zijn eerste zondag. Bedankt om allemaal zo talrijk aanwezig te zijn gisteren. We zijn nog maar net begonnen, nog veel te ontdekken op Batibouw. Tools bijvoorbeeld, die dit jaar in Paleis 9 in de kijker staan. U krijgt er de kans om in een beveiligde ruimte verschillende tools te ontdekken én te testen. Verder krijgt u er tips en vindt u er de nieuwste innovaties en producten op het vlak van gereedschappen en tools. Om de slaagkansen van een bouwproject te verhogen, is naast een goede samenwerking tussen architect, aannemer en bouwheer een andere driehoeksverhouding cruciaal, namelijk goed gereedschap - goede vakmannen - goed project.

Vorig jaar kon u voor de eerste keer de Garden Room ontdekken op Batibouw - een buitenkamer waar u kan genieten van alles wat 'outdoor living' te bieden heeft. Bezoekers kunnen zich in en buiten Paleis 1 laten inspireren over de inrichting en afwerking van hun eigen tuin. Tijdens een groene wandeling in de Garden Room staan tuinarchitecten en -aannemers u bij met advies. Dit jaar ligt de focus op kindvriendelijke tuinen, stadstuinen, outdoor culinaire hoogstandjes en algemeen welzijn & beleving in het groen.

U bent nog tot zondag 26 februari welkom voor een bezoek aan onze beurs. Vergeet niet dat er dit jaar vele nieuwigheden te ontdekken zijn. Zo richt Batibouw zich meer dan ooit op potentiële investeerders in onroerend goed. Want anno 2017 is investeren in vastgoed meer dan ooit interessant. De Immovillage brengt verschillende vastgoedsectoren samen en werpt een licht op de immomarkt voor zowel professionals als particulieren. Particulieren kunnen er van dichtbij kennismaken met de immobiliënwereld en snel en efficiënt alle expertise en informatie vinden.

Ik nodig u uit om tijdens uw bezoek zeker eens door de Light Avenue te kuieren: een wandelpad doorheen de Patio dat een prachtige verbinding vormt tussen Paleis 8 en 9 en waar tal van verlichtingsmogelijkheden worden getoond. Mooie verlichting brengt tenslotte warmte in de woning en is essentieel voor de aankleding van het interieur. De Light Avenue presenteert twintig van de meest gekende verlichtingsproducenten voor een leerrijke en inspirerende ontdekkingstocht."

Kom het ontdekken!

Bart Van Den Kieboom, CEO van Batibouw