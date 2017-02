Batibouw opent deuren voor particulieren

Lees hier over alle nieuwe acties, thema's en projecten op Batibouw.

Dit jaar hebben niet enkel de exposanten nieuwigheden te bieden, ook Batibouw komt met een aantal vernieuwingen. Om u als bouwer of verbouwer heel wat kopzorgen te besparen, kunt u vanaf nu uw bezoek vergemakkelijken met behulp van Checklists. Opgesteld door professionals en opgedeeld per sector, zijn ze een niet te missen leidraad om veilig en voorbereid van start te gaan met een bouw- of renovatieproject. Welke voorzieningen zijn er bijvoorbeeld nodig in een nieuwe keuken? En welke elektrische apparaten? Hoeveel stopcontacten worden er best voorzien? De Checklists helpen u knopen door te hakken.

"Investeren in onroerend goed blijft een aantrekkelijke en betrouwbare belegging met een interessant economisch rendement. Batibouw is dé plaats bij uitstek om u onder te dompelen in de wereld van vastgoedinvesteringen, of het nu gaat om nieuwbouw- of renovatieprojecten, huizen, appartementen of woonkredieten. Bovendien mogen goede saloncondities tijdens Batibouw niet ontbreken. Als potentiële investeerder bent u welkom in de Immovillage, waar ze zich verder kunnen verdiepen in de wondere wereld van vastgoedinvesteringen."

Tot op Batibouw!

Bart Van Den Kieboom, CEO van Batibouw