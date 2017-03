Architectenwoning te koop: Roger De Winter

In Laken staat een modernistische parel te koop naar een ontwerp van de Belgische architect Roger De Winter. De typische combinatie van witgeschilderde baksteenbouw met hout voert de boventoon in deze bel-etagewoning onder plat dak die gebouwd werd in 1962. Dit zuiver modernistische concept ademt de sixties. Elk detail is doordacht: lijnen, perspectieven en vlakken zijn geometrisch evenwichtig uitgewerkt met een cleane indeling als resultaat.