Architectenwoning te koop: Anthony Duffeleer

Een adembenemende loft in hartje Boom van de hand van Anthony Duffeleer, die internationale bekendheid oogstte met zijn No fruit-lamp voor DARK. De loft bevindt zich op de vierde verdieping van de zogenaamde Molens van Rypens, een karaktervol industrieel gebouw. Een doordachte indeling met ingenieuze verhoudingen en perspectieven versterkt het ruimtelijke gevoel maar garandeert tegelijkertijd in elk vertrek de nodige privacy.