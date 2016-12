Architectenbureau Jaspers-Eyers wint prestigieuze Europese awards

De European Property Awards is een prestigieuze wedstrijd die de beste vastgoedprojecten van Europa bekroont. Er werden vanuit 103 landen 2.100 dossiers ingestuurd. Tijdens een officiële plechtigheid, donderdagavond, maakte de jury de winnaars bekend in de diverse categorieën.

Jaspers-Eyers was als enige Belgische kantoor tot de finaleronde doorgestoten en werd gelauwerd voor vijf projecten. De gebouwen Paradis-toren in Luik en het Europees Parlement in Brussel kregen een aanbeveling van de jury. Het ontwerp van de Artesis-Plantijn Hogeschool in Antwerpen kreeg een vermelding van 5 sterren. Twee andere projecten werden echter uitgeroepen tot winnaar voor heel Europa. Het gaat om het kantoor dat Jaspers-Eyers voor Barco heeft ontworpen in Kortrijk, dat Europa mag vertegenwoordigen in de categorie voor de beste kantoorgebouwen. Het woon- en winkelcomplex Le Toison d'Or op de Louisalaan in Brussel werd gekozen als beste project voor gemengd gebruik.

De architecten Jean-Michel Jaspers, Johny Eyers en Loïc Eyers mochten donderdagavond in het Londense Mariott Hotel hun onderscheidingen in ontvangst nemen. Met beide projecten zijn ze nu geselecteerd als Europese vertegenwoordigers voor de internationale competitie op 12 december, ook in Londen. De competitie met de andere continenten voor de wereldwijde awards vindt op 12 december plaats. (Belga)