Antwerpse haven onderzoekt alternatieven voor Saeftinghedok

Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt al langer om de aanleg van het Saeftinghedok, dat volgens hen nodig is om de verwachte groei van de containertrafieken de baas te kunnen. De actiegroep Doel 2020 verweert zich, omdat het dok het einde van het polderdorp zou betekenen. Het GRUP voor de havenuitbreiding wordt binnenkort mogelijk vernietigd door de Raad van State.

Vlaanderen heeft intussen een nieuwe juridische procedure - het Complex Project - in het leven geroepen. Daarmee gaat het nu op zoek naar zo'n 4 tot 7 miljoen ton aan extra containercapaciteit in Antwerpen tegen 2030. Het doel van dat Complex Project is alle procedures stroomlijnen en na overleg met de stakeholders te komen tot een maatschappelijk gedragen oplossing. Het Saeftinghedok is één optie, maar er zal bijvoorbeeld een variant bekeken worden met het behoud van Doel.

Alternatieven gezocht

Voorts zouden ook op andere plaatsen terminals kunnen worden uitgebreid of aangepast. Ook naar verluidt minder haalbare alternatieven komen aan bod, zoals het weghalen van de Berendrecht- en Zandvlietsluis, zodat een deel van het Kanaaldok onderhevig wordt aan het tij, al zou dat bijvoorbeeld veel geld kosten. Tenslotte worden ook niet-grondgebonden opties bekeken, zoals het verder automatiseren van terminals, of een combinatie van alle voorgaande maatregelen. Het Nederlandse studiebureau TBA zal alleszins nauwkeurig alle containercapaciteit in Antwerpen in kaart brengen.

Sinds afgelopen vrijdag is een consultatiefase opgestart. Het brede publiek kan daarmee tot 18 januari 2017 opmerkingen formuleren of ook nog eigen voorstellen doen. Tegen eind 2017 wil Vlaanderen tot een voorkeursbesluit komen. (Belga)