Antwerps Havenhuis is 'Best Refurbished Building' 2018

Het Havenhuis is de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Om een dynamische werkplek voor de werknemers van het Havenbedrijf en een ontmoetingsplaats voor de contacten van de Antwerpse havengemeenschap te creëren, stond architecte Zaha Hadid voor een complexe uitdaging. Zij diende immers een oude en beschermde brandweerkazerne op het gekozen terrein te integreren in het nieuwe project. De prijs voor 'Best Refurbished Building' (best gerenoveerde gebouw) toont aan dat haar bureau in zijn opzet geslaagd is.

Brug tussen haven en stad

'De historische brandweerkazerne wordt beschouwd als het begin van het uitgestrekte havengebied. Door deze kazerne volledig te restaureren en in het uiteindelijke ontwerp te betrekken, symboliseert het gebouw feilloos het ambitieniveau van de Antwerpse haven, waar we dagelijks de waarden van de historische traditie combineren met een durf om te innoveren en te vernieuwen ', legt Marc Van Peel, schepen voor de Antwerpse haven, uit.

Zaha Hadid Architects vulde de onderbouw aan met een nieuw glazen bovenbouw die de vorm aanneemt van een diamant. Het Havenhuis vormt op die manier een nieuwe landmark vlakbij de Antwerpse Schelde, en slaat een brug tussen de stad en het havengebied. Dat het gebouw tot de verbeelding spreekt, is duidelijk: het werd het afgelopen jaar bezocht door meer dan 55.000 mensen.