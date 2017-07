'Akkoord geeft meer zuurstof aan de bouw'

De bouw is al lang vragende partij voor een lastenverlaging. De voorbije jaren daalde het aantal werknemers in loondienst bij Belgische bouwbedrijven. Ze werden vervangen door (goedkopere) werknemers die vanuit het buitenland naar België gedetacheerd worden. Een loonlastenverlaging met 6 euro per uur zou de komende jaren 20.000 banen kunnen redden en zowat 25.000 extra banen kunnen creëren, stelde de Confederatie Bouw een maand geleden nog.

De sector kijkt dan ook uit naar de lastenverlaging die vanaf 2018 zal worden doorgevoerd. Hij begrijpt dat die omwille van de begrotingskoers gefaseerd zal verlopen, maar dringt toch aan om 'zo snel mogelijk een loyaal concurrentieel evenwicht op de bouwwerven te herstellen'.

Positieve maatregelen

Een lastenverlaging heeft immers heel wat terugverdieneffecten, klinkt het: 'bouwbedrijven winnen aan competitiviteit, creëren extra jobs en financieren op die manier de staatskas'.

Ook de herinvoering van een proefperiode kunnen de bouworganisaties smaken. Ze noemen het een positieve maatregel die bouwbedrijven zal stimuleren om vlugger aan te werven voor onbepaalde duur.

De sector zegt nog uit te kijken naar de oplossing die de regering zal uitwerken voor het afwijkend stelsel voor opzegtermijnen in de bouw. De bouwsector kon sinds de invoering van het eenheidsstatuut genieten van een overgangsperiode, met kortere opzegtermijnen voor bouwarbeiders. Maar vanaf 1 januari 2018 worden die termijnen langer. Voor bouwbedrijven betekent dit een duurdere ontslagprocedure vanaf volgend jaar én een hoger sociaal passief.