Afbraak dorp Bruparck begonnen voor komst van nieuwe groene ruimte

Het groenplein dat zal opgetrokken worden op de plaats van de oude huizen van het dorpje van Bruparck zal de drie recreatiesites verbinden en is vrij toegankelijk. De groene zone moet voor een vlottere doorstroming zorgen van het publiek naar de ingang van Kinepolis, Mini-Europa en Océade. Naargelang het seizoen en de activiteiten in Bruparck komen er meerdere foodtrucks te staan.

De afbraakwerken van de leegstaande cafés en restaurants zullen tot januari duren. De drie partners van Bruparck blijven open en toegankelijk tijdens de werken. Er wordt specifieke signalisatie aangebracht om de gebruikers zo weinig mogelijk te hinderen bij hun bezoek. Of de nieuwe groene ruimte ook zal blijven bestaan binnen het Neo-project is onduidelijk, want vanaf 2020 is er de nieuwe ontwikkeling van Mini-Europa, de bouw van een totaal nieuw bioscoopcomplex van Kinepolis, een winkelcentrum, horecavoorzieningen, een Spirouland en een wetenschapsdorp voor kinderen.