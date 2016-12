Actiecomité: 'We gaan alle wettelijke middelen uitputten tegen Eurostadion'

"Ons grootste bezwaar tegen het project betreft de verwachte toename aan mobiliteit. De stilstand in de Noordrand is met de files vandaag de dag al zeer groot. We willen absoluut niet dat die nog groter wordt. Het project dat Ghelamco op parking C wil gaan realiseren gaat niet enkel tijdens grote evenementen voor bijkomende files zorgen, maar ook dagelijks", aldus Fierens verwijzend naar het feit dat er in het multifunctioneel complex en campusgebouw alles bij mekaar minimum 4.800 mensen permanent zullen werken.

'Verkeersinfarct'

Fierens betwijfelt overigens of het bij 4.800 nieuwe jobs zal blijven. Tijdens haar info-avond over het project maandag in Strombeek-Bever voorspelde Ghelamco dat er zich door betere toegankelijkheid van de ondergrondse parking onder het complex minder files zullen voordoen dan tijdens grote evenementen in deze omgeving vandaag de dag.

Volgens Fierens zal het project meer verkeer op de Brusselse ring genereren en dus alleszins ook meer files. Hij wijst hierbij ook op de enorme hinder die te verwachten zal zijn tijdens de werken. "De bouwwerken aan het Eurostadion zullen zo'n 3,5 jaar duren. Vanaf 2019 zullen er bovendien werken starten aan de Brusselse ring. Neem daarbij nog de werken voor het Neo-complex op de Heizel. Het resultaat zal een echt verkeersinfarct zijn waarbij we allemaal achter vrachtwagens zullen rijden". (Belga)