Aantal woningrenovaties in Vlaanderen bereikt dieptepunt

Volgens de sectorvereniging zou het aantal renovaties net moeten toenemen om het verouderd Vlaams woningpatrimonium energiezuiniger te krijgen tegen 2050. Ongeveer 60 procent van de Vlaamse woningen dateert immers van voor 1970. Om al de Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen, zouden jaarlijks 2,5 procent van de bestaande woningen grondig moeten worden gerenoveerd, aldus de VCB.

Volgens de VCB worden momenteel heel wat woningen aangekocht zonder dat de kopers ze nadien grondig renoveren. Dat komt doordat er na de aankoop van de woning onvoldoende budget is voor renovatie, onder meer omdat de banken voor een hypothecaire lening een grotere eigen financiële inbreng eisen. Bovendien onderschatten kopers vaak de renovatiekosten.

Weinig vergunningen

Verder werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund in Vlaanderen, 9 procent minder dan in 2016. De laatste twintig jaar is dat cijfer nooit zo laag geweest.

De bouw van appartementen bleef wel op een hoog niveau. In 2017 werden 24.364 nieuwe flats vergund. Dat is weliswaar 5 procent minder dan in 2016, maar dat was een uitzonderlijk jaar met maar liefst 25.552 vergunde nieuwe flats, het hoogste cijfer van de laatste twintig jaar. In Wallonië en Brussel is er geen dalende trend wat betreft het aantal vergunde woningrenovaties.