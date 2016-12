Aantal bouwmisdrijven daalde in Vlaanderen in de periode 2013-2015

De Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening Woonbeleid, Onroerend Erfgoed), die zich hoofdzakelijk bezighoudt met gewestelijke dossiers, legde vorig jaar de meeste pv's op in Vlaams-Brabant (180), gevolgd door Antwerpen (132), West-Vlaanderen (126), Oost-Vlaanderen (86) en Limburg (78). Het aantal pv's dat geïnventariseerd wordt in de gemeentelijke vergunningenregisters en grotendeels het werk is van gemeentelijke ambtenaren, was in 2015 het hoogst in Antwerpen (1.242), gevolgd door Oost-Vlaanderen (545), Vlaams-Brabant (376), Limburg (282) en West-Vlaanderen (255). Ook het aantal bouwmisdrijven dat aanleiding gaf tot een stakingsbevel, daalde sterk van 252 in 2013 tot 81 in 2015. Hiervan werden er respectievelijk 239 en 79 bekrachtigd door de gewestelijke inspecteur. (Belga)