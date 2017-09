Aannemers met opdracht van Vlaamse regering kunnen uitstel krijgen door tekort isolatiemateriaal

De bouw kampt al enkele maanden met een schaarste aan de isolatiematerialen PUR (polyurethaan) en PIR (polyisocyanuraat). Daardoor lopen de leveringstermijnen op en zijn ook de prijzen gestegen. 'De uitvoerders van overheidsopdrachten kunnen in bepaalde gevallen ook niet langer voldoen aan hun verplichtingen binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen', zegt Bourgeois woensdag. 'De omzendbrief spoort de Vlaamse openbare opdrachtgevers aan om hiermee rekening te houden.'

De Vlaamse regering erkent in haar omzendbrief de forse prijsstijgingen en de langere levertermijnen voor isolatiemateriaal. Ze verduidelijkt de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van de overeenkomst. De omzendbrief is van toepassing op overheidsopdrachten die de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gunnen of subsidiëren.