750 kijklustigen krijgen blik achter de schermen van Mechels stationsproject

Het is al de vijfde keer sinds de start van de werkzaamheden in 2012 dat Mechelen in Beweging de deuren opent voor het grote publiek, maar de eerste keer dat vrijwel de volledige tangent - die tegen 2019 klaar moet zijn - te bezoeken valt. Alle plaatsen zijn volzet.

Het parcours start aan het Douaneplein, waar een gids de bezoekers meeneemt naar de brug over de Dijle, de ondergrondse parking, de tunnel onder de Leuvense Vaart en tenslotte de aansluiting met de Jubellaan. Mechelen in Beweging is een enorm project van 100 miljoen euro dat de mobiliteitsstromen in en rond de stationsbuurt wil aanpakken. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid. Er komen een nieuwe ontsluitingsweg, een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station en een ondergrondse parking.

Het huidige trein- en busstation wordt vanaf volgend jaar in verschillende fasen compleet herbouwd: de capaciteit wordt uitgebreid en er komt meer en modernere accommodatie voor reizigers. De stad neemt ook de omliggende parken en pleinen onder handen. In 2026 zouden alle werkzaamheden afgerond zijn.