58ste Batibouw haalde 5000 bezoekers minder (maar was toch een groot succes)

Circa 1.000 exposanten (80 meer dan vorig jaar) en zo'n 12.000 experts palmden voor het eerst alle paleizen van Brussels Expo in. Batibouw was dit jaar een succesformule door de aandacht voor renovatie en connectiviteit, twee tendensen waarnaar de bezoeker duidelijk op zoek is, naast de steeds drukbezochte keuken- en badkamerinnovaties. "Bezoekers blijven met een duidelijk doel voor ogen naar Batibouw komen: ze zoeken gericht naar wat ze nodig hebben", zegt Bart Van Den Kieboom, woordvoerder van de beurs.

Er kwamen dan misschien wel 5.000 bezoekers minder opdagen, met één nocturne minder en een weekend dat in de krokusvakantie viel, was dat een opmerkelijk resultaat, meldde organisator FISA zondagavond. Ook de exposanten zijn blij met de opkomst. Door de kwaliteitsvolle bezoeker is het contact tussen standhouder en kandidaat-(ver)bouwer eens zo belangrijk, aldus een persbericht.

Batibouw 2018 vindt plaats van 22 februari tot en met 4 maart in Brussels Expo.