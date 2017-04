Werken aan 'duurzaamste woontoren van Vlaanderen' van start

"Het complex van 24 verdiepingen - met de naam Zuiderzicht - zal voldoen aan alle bouwnormen die normaal gezien pas tegen 2050 van toepassing zijn. De technieken liggen vier keer onder de huidige bouwnorm", zegt ontwikkelaar Triple Living, die spreekt van de duurzaamste woontoren van Vlaanderen.

Opmerkelijk is dat de toren zal worden aangesloten op een warmtenet. "Het is het eerste warmtenet in ons land dat zoveel woningen tegelijk op zo'n beperkte oppervlakte zal verwarmen", klinkt het daarover. Voor de hele site wordt een vijf kilometer lang netwerk van supergeïsoleerde ondergrondse leidingen voorzien. Op termijn zou het net worden uitgebreid zodat het de helft van de stad Antwerpen kan verwarmen via restwarmte van bedrijven. Mogelijk wordt ook warmte ingezet van de Isvag-verbrandingsoven in Wilrijk.

Inhaalbeweging

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kwam mee de aftrap geven van de bouw van de warmtecentrale, een toren van 55 meter hoog, die het warmtenet kan voeden. "In steden als Kopenhagen en Stockholm zijn bijna alle huizen aangesloten op een warmtenet. In Vlaanderen is er nog een weg af te leggen, maar met dit project maken we werk van een inhaalbeweging. Antwerpen kan zo mee in het rijtje komen van de andere steden", stelde hij.

Wie een optrekje in de woontoren wil kopen, is er aan voor de moeite. Alle appartementen zijn intussen verkocht. In 2020 zouden de eerste bewoners komen. Op de site zijn nog zeven andere torens voorzien.