Project in de kijker: GruunHuus, een zelfvoorzienende en verplaatsbare ecolodge

Een Gruunhuus is niet alleen opvallend omdat de wooneenheid volledig verplaatsbaar is, het is ook volledig zelfvoorzienend. In het compacte huisje van 30 m² oppervlakte is ruimte voorzien voor de opslag van regenwater, zijn er zonnepanelen met accu's en zonnecollectoren, die daglicht omzetten in warmte. Bovendien zorgen verschillende gesloten kringlopen van water, energie en afval dat de milieu-impact van wonen zo klein mogelijk wordt. Alsof dat nog niet genoeg was: het GruunHuus is gebouwd uit duurzame en lokale materialen.

De bedoeling is om twintig tot dertig exemplaren in een recreatiedomein te plaatsen.

In dit filmpje krijg je een virtuele rondleiding doorheen het ontwerp:

(EK)