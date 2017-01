Ontwerp het laatste huis in de schaduw van de Hollywoodletters

Wie het heeft over iconische symbolen van de Verenigde Staten, heeft het eerder vroeg dan laar over de veertien meter hoge letters bovenaan Beachwood Canyon die samen HOLLYWOOD spellen. De letters kwamen in 1923 van de grond en vormden eerst HOLLYWOODLAND - , al was dat toen geen viering van de filmindustrie, maar een makelaarsaankondiging voor de interessante lappen grond in het gebied en een poging tot de eerste thematische residentiële buurt van de VS.

Men wilde er een gemeenschap van woningen creëren die de omgeving waarin ze gebouwd werden respecteerden, een indrukwekkende vormgeving hadden en bedoeld waren voor het moderne gezin. Amerikaanse architecten als John DeLario, Richard Neutra en John Lautner waren allemaal vertegenwoordigd in de bouwwerken die in de schaduw van het bord opgericht werden. Vandaag is er nog één lap onbebouwde grond over... recht onder het bord.

De eigenaar van deze grond, Steve Alper, richtte er een vereniging voor op: Last House of Mulholland. Samen met architectuurplatform Arch Out Loud organiseert Alper nu een designwedstrijd voor een mogelijk huis dat op deze plek zou passen. De deelnemers moeten een duurzaam 'huis van de toekomst' ontwerpen dat een toonbeeld is van innovatieve technologie, slim omspringt met de omgeving en de natuurlijke habitat van Griffith Park en uiteraard ook inspeelt op de unieke locatie.

De laureaten krijgen een geldprijs, maar het is niet duidelijk of het winnende huis effectief gebouwd zal worden. Volgens ArchOutLoud doet de wedstrijd dienst om ideeën te genereren voor wat er uiteindelijk met de site zal gebeuren en hoe residentieel design er in de toekomst uit zal zien.

Meer informatie over de wedstrijd vind je hier