In beeld: witter dan wit spel van structuren

Het begint met een reportage op regionale zender Focus WTV, over de woning van architect Birger Willaert. De grote ramen, de witte vlakken en het gebruik van vides vallen bij twee kijkers zo hard in de smaak dat ze besluiten contact op te nemen. "Er is een eerste gesprek geweest, waaruit duidelijk bleek dat die mensen goed wisten wat ze wilden. Het belangrijkste was dat alles wit was. Ze vroegen ook een ruime garage voor twee auto's, een grote berging en een aparte bureau die met de leefruimte verbonden was."

Met die informatie ging Birger aan de slag. "Ik heb een eerste voorontwerp gemaakt. We hebben dat samen besproken maar werd uiteindelijk afgekeurd. De moeilijkheid lag in het perceel. De bouwzone is 20 m diep en 12 m breed. En met die breedte was het onmogelijk om eetruimte, zithoek en keuken allemaal op één lijn naar de tuin te richten. We moesten dus enkele ruimtes herschikken. Maar dat zou het ontwerp volledig kapot gemaakt hebben, dus ben ik herbegonnen." Birgers tweede voorstel was de voltreffer.

Tekst: Wim Deloof

