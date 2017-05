In beeld: Van vervallen loods naar lichte gezinswoning met loftallures

Een oud industrieel pand op een besloten perceel in Gentbrugge begon enkele jaren geleden aan een nieuw leven. Het geheel werd opgedeeld in vier open kokers, die vervolgens casco verkocht werden als "lofts" - inclusief een nieuw dak, schrijnwerk in de voorgevel, een betonnen vloerplaat, zijwanden in cellenbeton en alle voorzieningen voor de creatie van een centrale patio. "De eigenaars kwamen bij ons aankloppen voor de inrichting van het geheel, maar al snel werd duidelijk dat hun wensen en het beoogde programma niet volledig te verenigen waren met het vooropgestelde loftconcept", vertellen Koen Baeyens en Basile Graux, de architect-vennoten van GRAUX & BAEYENS architecten. "Het was dus aan ons om het volume in te delen zonder het gevoel van openheid te verliezen. Dat er in de beginsituatie enkel aan de voorzijde sprake was van ramen en contact met de buitenwereld, maakte onze opdracht er niet bepaald eenvoudiger op."

Tekst: Tim Janssens

