In beeld: transparante woning in het midden van het groen

De eigenares van deze opmerkelijke woning, gelegen in een buitenwijk van Luik, had hier haar kindertijd doorgebracht en kende de streek. "Toen ik acht was, kwam ik hier sleeën. Wie had ooit gedacht dat ik hier zou komen wonen?" Het leven neemt soms onverwachte wendingen... Na jaren in het buitenland, kwam ze opnieuw in België terecht. Ze vestigde zich in het centrum van Luik, maar het penthouse waar ze met haar partner woonde, werd te klein. En het huis uit de jaren 30 dat het koppel op het oog had, moest grondig gerenoveerd worden.

"Het voorontwerp was vrij duur. Thierry Sherrington, de architect die ik had gecontacteerd en die ik al langer kende, zei me dat hij voor diezelfde prijs een huis voor ons kon bouwen. Hij nam ons mee naar dit terrein. Ik zei dat ik grote fan was van Fallingwater, een huis dat architect Frank Lloyd Wright over een waterval heeft gebouwd. Het project dat hij uittekende, wist ons onmiddellijk te overtuigen", herinnert de eigenares zich.

Tekst: Anne-Catherine De Bast

