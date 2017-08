In beeld: Strakke woning met nadruk op licht tussen de boerderijen

Een waterloop in de verte, een kudde schapen vlakbij en een onbelemmerd zicht over de velden. Tot voor enkele jaren stonden op dit terrein in de buurt van Eupen nog agrarische gebouwen; betonnen constructies die dateerden uit de jaren 1970. Ze grensden aan een schuur en een woongebouw die er nog steeds staan. Het kader is vandaag echter heel anders: de hedendaagse woning volgt dezelfde inplanting als de hangars zodat de symboliek van de typische vierkantshoeves uit de streek gerespecteerd blijft.

"Ik ben hier opgegroeid", vertelt de eigenaar. "Toen mijn ouders ons voorstelden om op deze plek een huis te bouwen, waren we onmiddellijk overtuigd. We kregen de kans om midden in de natuur en de velden te komen wonen. Anderzijds was er zó veel werk dat het ons niet haalbaar leek..."

Bovendien stelde ook de dienst stedenbouw bepaalde eisen. De bouwheren moesten zich houden aan bepaalde voorschriften die de goede integratie van hun project in het bestaande moesten garanderen. "De opgelegde inplanting bemoeilijkte de vormgeving van het huis niet meteen", weet architect Sebastian Borch. "We moesten ons echter niet alleen houden aan het volume van het gebouw dat we wilden slopen, maar ook nog eens een verbinding maken met het bestaande (dat evenwel geen deel uitmaakt van het project, red.). Zo kwamen we uit bij een L-vorm." Die strategie bepaalde ook de volumetrie van het geheel: eenvoudige constructies met schuine daken en duidelijk geïnspireerd op de vroegere agrarische gebouwen.

