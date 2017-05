Het rozenhuis blinkt uit in een strak ontwerp en de slimme keuze voor ruwe materialen. Beton, staal en glas vormen samen een bijzonder buitenverblijf dat opgaat in zijn omgeving. Opvallend is het centraal gelegen zwembad, dat ervoor zorgt dat water een even belangrijk materiaal lijkt in het totaalplaatje als het beton en staal. De naam 'rozenhuis' is geïnspireerd op de bijzondere kleur van de buitenmuren.

Bron: designboom