In beeld: Stadswoning zet groen in de kijker

Het is een enorm contrast met de voormalige art-decowoning van Michel en Anne-Marie, die te groot was geworden voor hen. Het huis was trouwens slecht geïsoleerd, weinig praktisch en had een uitgestrekte tuin. Kortom, de woning strookte niet langer met de levensstijl van de zeventigers. Het koppel droomde van een nieuwe woonst, ontworpen voor de toekomst. De droom van Michel en Anne-Marie kreeg vorm in het centrum van het oude Ukkel, in een straat van arbeiderswoningen. Tussen de rijtjeshuizen springt één gevel eruit: hij geeft op zijn bescheiden manier uitdrukking aan de hedendaagse architectuur.

Het klassieke grondplan van de woning, met drie aaneensluitende kamers had te veel nadelen. Daarom werd het bestaande huis gesloopt en kwam er een nieuwbouw in de plaats. Het ontwerp kreeg vorig jaar zelfs een vermelding in het kader van de prijs voor hedendaagse architectuur van de gemeente Ukkel. Het project getuigt immers van een "nieuwe, inventieve organisatie, gebaseerd op architectonische daadkracht".

Tekst: Marie Delooz