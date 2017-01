In beeld: speelparadijs voor fans van Star Wars

Er is duidelijk een Star Wars-fan bij het Koreaanse architectenbureau Moon Hoon, daarvan is deze bijzondere woning getuige. Opvallend in het ontwerp is - naast de vorm uiteraard - de hoeveelheid licht en de sobere materialen. De via een geheime deur toegankelijke bovenverdieping is gereserveerd als speelruimte voor (volwassen) kinderen.