In beeld: Opvallend onopvallend complex geeft nieuwe impulsen aan haar stad

Het project, op een steenworp van de Dansaertstraat, past in een wijk in volle expansie, waar heel wat nieuwbouw- en opwaarderingsprojecten lopen. Het uitgangspunt is als volgt: kunstenares Béatrice Coppieters en haar gezin wonen in een herenhuis aan het kanaal van Brussel. Aan die woning grenzen een loods en een achterhuis, gescheiden van de woning door een tuin, die over een aparte inkom beschikken gelegen in de parallelle, doodlopende straat aan de achterzijde.

Sloop en wederopbouw

In de loods was een atelier ondergebracht aan de tuinzijde, en een garage en studentenkot aan de straatkant. "Het gebouw verkeerde echter in heel slechte staat en was architecturaal totaal niet interessant", vertelt architect Lucas Gillard. Over het behoud of de sloop van de constructie moest dan ook niet lang worden gediscussieerd. Het was al snel duidelijk dat neerhalen de voorkeur kreeg, zodat er een nieuw pand in de plaats kon komen dat aan de huidige comfort- en energienormen zou voldoen. De indeling bleef echter identiek en biedt in het nieuwe plan plaats voor drie appartementen met twee slaapkamers (waarvan één duplex) die verhuurd zouden worden, een atelier met uitzicht op de tuin voor de eigenares, en een overdekte parkeerplaats voor twee wagens. "Het ontwerp leunt nauw aan bij de oorspronkelijke uitstraling van het geheel: een vrij hoge constructie aan de straatkant en een lager volume achteraan, zodat de tuin leefbaar blijft", weet de bouwheer.

Tekst Marie Delooz

