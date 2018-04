In beeld: Moeilijk terrein dwingt tot compact bouwen

Architect Bertrand Noël en zijn gezin woonden al in de gemeente Ittre, in Waals-Brabant, toen ze er dit perceel van 12 are kochten. "We wilden er immers eerst een tijdje een huis huren om te zien of we er ook op termijn wilden wonen in een zelf gebouwde woning." Toen hun besluit eenmaal vast stond, ging het zoeken naar een terrein niet zonder slag of stoot.

"Ook toen al (2008, red.) waren er steeds minder bouwgronden, vooral dan van het soort dat wij voor ogen hadden... Het terrein mocht niet te groot zijn, want we wisten vanaf het begin dat we geen tijd of zin zouden hebben om het te onderhouden. We wilden ook dicht genoeg bij het centrum zitten, zodat we niet voor alles de auto moesten nemen. Ik heb geluk gehad met dit perceel: het is goed gelegen, maar de vorm heeft vast heel wat geïnteresseerden afgeschrikt." Het terrein is inderdaad vrij moeilijk gelegen: er is niet alleen een niveauverschil tussen de tuin en de straat, maar ook een helling in de andere richting, met een hoog gelegen punt links en een laag gelegen punt rechts.

Nog twee andere beperkingen - de relatief smalle afmetingen van het perceel en de stedenbouwkundige voorschriften in verband met na te leven afstanden - strookten uiteindelijk best wel met de droom van de architect en zijn echtgenote om zeer compact te bouwen. "Het project kreeg vorm als een groot parallellepipedum dat we zijn beginnen uithouwen. Zo'n compacte monoliet als basis komt uiteraard de energieprestaties van het gebouw ten goede."

Tekst: Stephan Debusschere

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen 410