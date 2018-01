In beeld: loftgevoel in een vrijstaande woning

Tom en Kevin hadden het erg naar hun zin in hun loft in Oudenaarde, maar met de jaren begonnen ze steeds meer te verlangen naar een tuin. "Liefst van al hadden we onze loft opgetild en neergezet op een braakliggend terrein", lacht Kevin. Het koppel deed in die periode niets liever dan "wandelen met de auto" ofte rondrijden in de streek op zoek naar bouwgrond en inspirerende woningen. Zo ontdekten ze het huis van architect Tom Mahieu. "We waren er weg van en hebben zelfs een bod gedaan, maar daar is Tom niet op ingegaan", lacht Kevin.

Toen ze een hellend stuk bouwgrond met prachtig uitzicht op het centrum van de stad konden kopen, moesten ze niet lang nadenken over wie het ontwerp zou doen. "We hadden wel eens met een andere architect gesproken maar die somde op wat er allemaal niet kon, terwijl Tom focuste op het positieve en de mogelijkheden", legt Kevin uit.

Tekst: Katrien Depoorter

